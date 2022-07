La nonna di Fedez è stata operata ma fortunatamente sta bene adesso, attimi di paura per il rapper che racconta tutto sui social.

Luciana Violini, l’amata nonna di Fedez si è fratturata il femore. La donna che è il rapper ha presentato in occasione della Festa della nonna ai suoi follower è stata operata e sembra che adesso stia bene. L’artista racconta ai social cosa sia successo.

Le dichiarazioni di Fedez

Fedez

“Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore. Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia nonna!” Queste le parole di Fedez sui social. Poi conclude: “Raga sono toppo contento sia andato tutto per il meglio“.

Luciana Violini è conosciuta e molto apprezzata sul web per la sua partecipazione allo show The Ferragnez, ma non solo. La donna di 91 anni è anche protagonista di molte storie Instagram che il rapper ha condiviso. L’ultima la famosa cena con la nonna in cui Fedez le porta un mazzo di fiori e i loro tenerissimi scambi sono piaciuti tantissimo ai numerosi follower che ora sono sollevati che stia bene.

L’artista, in occasione della cena con sua nonna, mostrava una foto del tenero bacio sulla guancia di Luciana; tutta emozionata con in mano i fiori che le ha regalato suo nipote. Quello scatto ha avuto tantissimi like e commenti positivi da chi adora il rapporto tra Fedez e Luciana. Ecco lo scatto:

