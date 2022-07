A 25 anni dalla morte di Gianni Versace, arriva il ricordo emozionante di sua sorella Donatella. Una dedica con alcune foto speciali.

Era il 15 luglio 1997 quando Gianni Versace veniva ucciso fuori dalla sua casa di Miami. 25 anni di dolore per tutta la famiglia e anche per Donatella Versace che in queste ore ha voluto ricordare suo fratello con un post condiviso sui social con tanto di foto che li ritrae in giovane età.

Gianni Versace, la dedica di Donatella a 25 anni dalla sua morte

Donatella Versace

“Io e Gianni avevamo un rapporto strettissimo, lui era la mia famiglia. Insieme a lui sentivo che potevo fare tutto, osare quello che gli altri non avevano osato. Così ho imparato a non arrendermi mai, perché la sua passione per il lavoro, la sua gioia di vivere ed il suo essere un vulcano di idee erano contagiosi”. Erano state queste alcune delle parole di Donatella Versace al Corriere della Sera solamente poche settimane fa.

“Ho vissuto l’esperienza peggiore della mia vita. Impossibile descrivere come mi sono sentita e la sofferenza passata in quel momento. La perdita di Gianni è stata privata, ma anche pubblica: io ho perso mio fratello, le persone hanno perso un genio creativo. Non c’è giorno che io non pensi a lui”.

E proprio pensando a queste parole, si comprende ancora di più il messaggio che la stilista ha voluto dedicare oggi al fratello, a 25 anni dalla sua scomparsa: “Mi manchi da 25 anni Gianni. Ogni giorno che passa vorrei che tu fossi ancora qui”, il ricordo di Donatella per suo fratello.

