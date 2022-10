Caos al GF Vip: pare che Sara Manfuso voglia fuggire dalla casa e dallo show televisivo e stia facendo di tutto per riuscirci. Cosa succede.

Sono ore di grande caos all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Non solo la denuncia del Codacons per il caso Marco Bellavia, da qualche ora la diretta live su Mediaset Extra sta avendo delle problematiche di natura tecnica – o almeno così ha spiegato la redazione del programma -. Come se non bastasse, però, pare esserci un nuovo guaio: Sara Manfuso vorrebbe fuggire dal reality e, anzi, starebbe provando a farlo proprio adesso.

Sara Manfuso vuole scappare dalla Casa del GF Vip?

Sara Manfuso

Secondo i rumors relativi alle ultime puntante del GF, Sara Manfuso avrebbe manifestato più volte la volontà di lasciare la casa del reality. In modo particolare, la donna avrebbe affermato di non sentirsi a proprio agio dopo le vicende che hanno visto coinvolto Marco Bellavia. La soluzione scelta sarebbe appunto quella di abbandonare il gioco.

Sebbene tale volontà, ad oggi, non abbia trovato riscontro nella produzione, l’odierna diretta live tv saltata e la denuncia del Codacons avrebbero portato la Manfuso a voler provare ad accelerare tale uscita dalla Casa.

Il condizionale è d’obbligo, anche se molti utenti social sono assolutamente convinti che sia così: “Sara Manfuso sta distruggendo la casa pur di scappare”, ha scritto qualcuno. Altri hanno ironizzato su situazioni del passato con personaggi Vip che volevano uscire e li hanno paragonati alla donna di questa edizione.

Insomma, la situazione è più accesa che mai ma soprattutto ogni minuto che passa potrebbe vedere un cambio di programma o un aggiornamento.

Di seguito alcuni commenti sui social, precisamente su Twitter, dei telespettatori:

Sara Manfuso che distrugge mezza casa per poter scappare pic.twitter.com/dA83eHgKJY — ciccio; ☁️ (@ciccio_co) October 5, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG