L’annuncio ai fan da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne: scatto dolcissimo e uno sguardo al futuro col compagno…

Un lieto annuncio arriva dai social e precisamente da Instagram. A darlo è l’ex tronista e volto di Uomini e Donne Clarissa Marchese. La ragazza ha informato i suoi tanti seguaci del web che è in dolce attesa del suo secondo bimbo…

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

Già da tempo si vociferava a proposito di Clarissa Marchese di un possibile pancino sospetto. Una indiscrezione di gossip che oggi ha trovato conferma.

A raccontare tutto è stata la diretta interessata che su Instagram ha pubblicato un tenerissimo scatto con scritto: “Più che felici, adesso in 4”. Una semplice frase con cui l’ex volto di Uomini e Donne ha dunque annunciato di aspettare il suo secondo bebé.

L’ex corteggiatrice e tronista del dating show di Maria De Filippi sarà presto mamma bis. Dopo Arya, la prima bimba avuta con il compagno Federico Gregucci, è in arrivo un nuovo piccolo che allargherà dunque la famiglia.

Attraverso una serie di stories Instagram, la Marchese ha poi aggiunto: “Ciao bellezze, finalmente nel mio angolino stories per darvi una bellissima notiiza. La famiglia si allarga, presto saremo in quattro e siamo stra felici. Diciamo che molti di voi l’avevno intuito ed è stata una sorpresa per molti e non per tutti. Abbiamo voluto aspettare i 3 mesi e fare tutte le visite e oggi ci sembrava il momento giusto per darvi questa notizia. Finalmente posso svelarvi il motivo della mia assenza in questi tre mesi”.

La donna ha poi aggiunto a proposito dell’essere di nuovo incinta: “Devo dire che questa gravidanza mi sta levando dieci anni di salute. Non me l’aspettavo. Il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya (la prima figlia ndr) ed è stata perfetta. In questa gravidanza dal primo giorno ho iniziato a stare male e continuo ad avere tanti fastidi. Questi tre mesi sono stati ocmplicati ma adesso piano piano vedo la luce in fondo al tunnel”.

Di seguito il tenero post Instagram della Marchese:

