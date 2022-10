Tra i concorrenti che stanno destando maggiore interesse nella nuova stagione del GF Vip, c’è sicuramente Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez era tra gli “osservati speciali” del pubblico. Ed in effetti, gli sguardi più attenti dei telespettatori hanno notato, in queste ore, un cambio di comportamento importante dell’uomo facendosi delle domande…

Al GF Vip l’eliminazione di Ginevra Lamborghini sembra aver rotto degli equilibri. In modo particolare quelli di Antonino Spinalbese. L’uomo aveva trovato, infatti, un feeling speciale con la donna e adesso, invece, sembra essere rimasto un po’ sotto choc.

Almeno questo è quello che pensano molti telespettatori e utenti social che sul web si sono confrontanti analizzando il comportamento del famoso hair stylist ed ex fidanzato di Belen Rodriguez.

Secondo alcuni utenti sui social, Spinalbese “ha perso il suo punto di riferimento, l’unica persona che riusciva a capirlo con uno sguardo”. Qualcuno ha notato anche alcune abitudini cambiate: “Ore 00.30 e Antonino è già a letto, martedì scorso lui faceva le 7 di mattina per parlare con Ginevra dicendo di voler andare a letto presto”. E ancora: “Senza Ginevra e Antonino che rimanevano svegli fino a tarda notte la vedo male, un Gf noioso. Tra 4-5 mesi quella casa diventerà una casa di riposo per anziani… verso le 19:30/20:00 andranno tutti a nanna”.

Insomma, cosa sta succedendo al ragazzo? I suoi fan sperano che possa “riprendersi”…

Di seguito, invece, il post Instagram del GF con l’uscita della Lamborghini:

View this post on Instagram

