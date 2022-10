Belen Rodriguez ha parlato di diversi argomenti legati alla bellezza e a possibili problematiche legate alla chirurgia estetica. Le parole.

Una puntata molto speciale quella andata in onda nelle scorse ore de Le Iene. Protagonista anche Belen Rodriguez che, in un faccia a faccia molto particolare con una ragazza, ha affrontato non solo il tema della dismorfofobia, ma anche molti altri legati sempre a questioni di bellezza, visione di se stessa e chirurgia estetica.

Belen Rodriguez e il rapporto con la bellezza

Belen Rodriguez

Tra i vari passaggi del faccia a faccia di Belen Rodriguez con la ragazza, anche uno sulla chirurgia estetica: “Sono d’accordo che ti accompagni negli anni, ma sono completamente in disaccordo con i professionisti che sono accondiscendenti con persone che hanno disturbi: queste devono essere aiutate, non ulteriormente ‘disturbate’”, ha detto la showgirl.

E ancora: “Vedo tante persone letteralmente deformate in volto. La domanda che mi pongo è per quale motivo un essere umano debba arrivare da un chirurgo plastico per ridursi così? Dico ‘ridursi’ perché quando vedo determinate persone, fanno impressione. Non possono stare bene: perché vai a farti del male? Mi dispiace”.

Sul tempo che passa: “Passi i 25 anni e sei vecchia. Quindi in quel momento lì non sai più da che parte puoi stare… Ogni volta che mi facevano un complimento, quando mi vedevano dal vivo per la strada e mi dicevano, ‘Mamma mia quanto sei bella!’, io dicevo: ‘Tanto me lo dicono solo perché sono Belen’. Non credevo più ai complimenti. Ho sofferto un sacco questo problema, ho iniziato a studiarmi, ho iniziato a fare psicoanalisi”.

Concludendo, poi, Belen ha aggiunto: “Sono una che fa uso della chirurgia, ma mi affido a persone che non ti devastano la faccia o ti dicono ‘Questo no, non ne hai bisogno’”.

Di seguito un recente post Instagram dell’argentina:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG