È una paura che deriva dalla psiche dell’individuo, e può avere effetti gravi: ecco qual è il significato della dismorfofobia e come curare il disturbo.

Si tratta di un disturbo somatoforme la dismorfofobia, conosciuta anche come Disturbo di Disformismo Corporeo. Di che cosa si tratta nello specifico? È la paura e la preoccupazione di avere un difetto fisico, quando ci si guarda allo specchio, ma anche riguardo a come vedono il proprio corpo le altre persone. In realtà, però, il difetto fisico in questo caso può essere del tutto immaginario ma anche con la presenza di una piccola anomalia fisica. Ecco cosa c’è da sapere sul significato della parola, le cause e i sintomi di questo disturbo.

Origine : dal greco antico.

: dal greco antico. Quando viene usato : per indicare un particolare disturbo psichico.

: per indicare un particolare disturbo psichico. Lingua : italiano (tradotto).

: italiano (tradotto). Diffusione: globale.

Il significato di dismorfofobia

La parola in questione deriva dal greco antico “dis – morphe”, che significa in italiano “forma distorta”, e dal suffisso “phobos” che significa “paura” o “timore”.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/illustrations/specchio-ghiaccio-immagine-1547919/

Essa indica un disturbo della mente con essa che percepisce una visione distorta del proprio aspetto esteriore. In particolari le persone che soffrono di questo disturbo danno particolare importanza alle forme, alle misure del proprio corpo e ad alcune parti specifiche come: naso, occhi, palpebre, sopracciglia, orecchie, bocca, labbra, denti, mascella, mento, guance e testa.

Sebbene questo, possono insorgere dei dubbi anche su altre parti, come le mammelle per le donne e i genitali per entrambi i sessi.

Dismorfofobia: cause e sintomi

Le cause di questo disturbo sono strettamente legate all’età dell’adolescenza e alla pubertà. Infatti si sviluppa proprio in questi anni, quando il corpo è in cambiamento. Se compare in soggetti adulti il problema è più complesso.

I sintomi sono fini a se stessi, in quanto questo disturbo si manifesta quando il soggetto inizia a vedersi con una visione distorta, e questo può compromettere le sue relazioni sociali e portare a forte stress emotivo.

