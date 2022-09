Sonia Bruganelli ha confessato alcuni retroscena inaspettati sulla sua unione con Paolo Bonolis, con cui è sposata dal 2002.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono in crisi? L’indiscrezione circola ormai da diverso tempo e, con grande sorpresa dei suoi fan, la conduttrice ha confessato che lei e il marito dormirebbero addirittura in “case separate”. Sonia Bruganelli ha precisato che starebbero ancora insieme e che per lei quello di vivere in case separate sarebbe “un segno di civiltà”.

“Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”, ha rivelato al Corriere della Sera.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli e Bonolis: le case separate

Come altre celebrità (tra cui Gwyneth Paltrow e suo marito) anche Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno deciso di vivere in case separate. I due avrebbero comunque modo di vedersi e stare insieme ogni volta che vogliono perché i due appartamenti sarebbero adiacenti.

In tanti credono che tra i due sia in atto una crisi e da tempo le indiscrezioni si avvicendano sui social senza ottenere smentite. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono sposati dal 2002 e insieme hanno avuto tre figli. I due non hanno fatto segreto, in passato, di aver vissuto un momento molto difficile a causa della malattia della loro primogenita, Silvia.

