Sonia Bruganelli si è confessata a cuore aperto a proposito della malattia di sua figlia Silvia e della sua crisi col marito, Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli è diventata mamma della sua primogenita, Silvia Bonolis, quando aveva 27 anni. La conduttrice ha svelato che sua figlia è nata con un problema cardiaco per cui è stato necessario procedere con un delicato intervento chirurgico a poche ore dalla sua nascita. L’intervento è stato tanto complicato da causare alla bambina un infarto e danni neurologici (fortunatamente non cognitivi). Comprendere quanto sua figlia fosse fragile ha fatto sprofondare Sonia Bruganelli in una profonda crisi:

“Quando è nata nostra figlia c’è stata una crisi vera, familiare. Ho dovuto affrontare io una crisi esistenziale importantissima. (…) Poi per una persona abituata a cercare di avere sempre il meglio, un figlio con una malattia anche egoisticamente è stato devastante. Con enorme fatica ho dovuto abdicare al ruolo di madre con mia figlia Silvia e Paolo si è trovato per più di un anno a fare da mamma e da papà a nostra figlia che aveva enormi difficoltà. Quando superi questo capisci che c’è un legame che va oltre qualsiasi difficoltà”, ha raccontato al programma Belve.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/soniabrugi/?hl=it

Sonia Bruganelli: la malattia della figlia

Sonia Bruganelli ha confessato a Belve il dramma vissuto quando sua figlia Silvia è stata operata appena nata, riportando delle difficili conseguenze neurologiche e danni motori. In seguito a quanto accaduto alla sua primogenita, la conduttrice ha vissuto un momento di profonda crisi e ha confessato di aver sofferto anche di attacchi di panico.

“Ho sofferto di attacchi di panico per aver rifiutato una maternità e non averci mai fatto pace”, ha dichiarato Sonia Bruganelli, che ha parlato anche di quanto suo marito Paolo Bonolis le sia stata accanto cercando di occuparsi di tutto. La conduttrice ha anche rivelato che oggi Silvia sarebbe felice, nonostante non sia autonoma come i suoi fratelli: “Ognuno di noi vuole essere felice e lei lo è, quindi va bene così. Faccio comunque fatica sempre. Sento persone in situazioni del genere che parlando di aver ricevuto un dono. Assolutamente no, non è un dono”, ha dichiarato la conduttrice a Belve.

Paolo Bonolis e la figlia Silvia

In passato anche Paolo Bonolis ha parlato delle difficoltà vissute quando sua figlia Silvia è venuta al mondo e come sua moglie ha espresso il suo amore per la ragazza, che oggi ha 18 anni. I due conduttori hanno avuto insieme altri due figli (Davide e Adele), e Bonolis è padre di altri due figli nati dal suo precedente matrimonio.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/soniabrugi/?hl=it