Elliot Page ha postato sui social il suo primo scatto in costume da bagno dopo l’intervento di asportazione del seno.

Elliot Page sembra aver finalmente trovato la serenità: sui social ha postato uno scatto in cui è ritratto sorridente, in costume da bagno, dopo l’intervento di rimozione del seno a cui si è sottoposto nell’ambito del suo percorso di transizione. “Il primo costume da trans”, ha scritto l’attore, che il 1° dicembre 2020 ha annunciato pubblicamente di essere transgender.

Elliot Page: l’intervento di rimozione al seno

Dopo aver chiesto pubblicamente di essere chiamato Elliot Page e di essere declinato con pronomi maschili o neutri, l’attore candidato al premio Oscar per il film Juno ha rivelato di essersi sottoposto ad una mastectomia e si è mostrato per la prima volta sorridente in costume da bagno. In tanti, attraverso i suoi canali social, gli hanno manifestato il loro affetto e il loro entusiasmo per il coraggio con cui ha deciso di affrontare la transizione.

Elliot Page ha confessato di aver deciso di affrontare questo cambiamento durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus, che lo ha spinto a fare i conti con se stesso trascorrendo molto tempo in solitudine. L’attore ha dichiarato di non essersi mai sentito a proprio agio con il suo corpo e di aver voluto ricorrere per questo alla chirurgia. L’ex moglie Emma Portner – da cui si è separato pochi mesi fa – gli ha manifestato tutto il suo sostegno.

Le lacrime in diretta tv

Intervistato da Oprah Winfrey l’attore ha raccontato, visibilmente commosso, le difficoltà vissute prima di raggiungere la consapevolezza di voler affrontare un percorso di transizione. “Ho sempre saputo di essere un maschio. Da bambino scrivevo delle lettere d’amore e le firmavo Jason”, ha dichiarato, e ancora: “Finalmente esisto per quello che sono. Per la prima volta nella mia vita sono in grado di essere me stesso e di essere produttivo, creativo. Sto semplificando troppo, ma sto davvero bene. Sento una grande differenza nel poter finalmente esistere giorno per giorno, minuto per minuto”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/elliotpage/