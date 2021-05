Damiano David ha conquistato un’altra ammiratrice agli Eurovision 2021: la cantante serba Sanja Vučić ha rivelato di essere innamorata cotta di lui.

“Qual è la mia canzone preferita di tutto l’Eurovision 2021? Ucraina ed Italia. Sono innamorata del cantante italiano, non so come si chiama. Ah ecco Damiano, scusate. Sono innamorata, ma in modo platonico. Lui è così meraviglioso, in fondo vorrei sposarmi con lui. Però è troppo giovane, ha 6 anni meno di me”, ha dichiarato la cantante alla conferenza stampa dello show.

La cantante serba Sanja Vučić e Damiano David

“Da quando ho visto il video di Zitti e Buoni mi sono innamorata di lui perché è cosi carismatico ed è un uomo davvero bello! Voglio dire, è platonica come cosa, ma sono single! Volevo davvero farmi una foto con lui perché è meraviglioso, ma ora smetto di parlarne!”, ha dichiarato alla conferenza stampa dello show (stando a quanto riporta Fanpage).

La fidanzata del cantante

La cantante serba degli Eurovision non è l’unica “conquista” di Damiano David, che di recente è uscito allo scoperto con la sua fidanzata, Giorgia Soleri. I due sono legati da 4 anni ma hanno mantenuto la loro liaison nel massimo riserbo. Di recente il cantante è stato al centro di un gossip su una sua presunta liaison con Drusilla Gucci, poi smentita dalla stessa ereditiera.