Alcune curiosità sull’andamento scolastico del compianto Piero Angela. Sono state svelate alcune pagelle di scuola…

Poche settimane fa la notizia della sua morte, adesso alcune curiosità relative alla sua carriera scolastica. Parliamo di Piero Angela le cui pagelle di quando ancora era uno studente sono state svelate e riportate da diversi media italiani tra cui Il Corriere della Sera e Repubblica.

Piero Angela e le pagelle di scuola

Piero Angela

Come anticipato, sono venute a galla alcune vecchie pagelle di Piero Angela. Sebbene l’uomo, da adulto, abbia fatto della conoscenza e del sapere la sua vera missione, da ragazzo e precisamente a scuola, è capitato anche a lui di avere qualche “problematica”.

In modo particolare quando frequentava la classe II B, ossia il quarto anno del liceo D’Azeglio. Da quanto riportato dal Corriere della Sera, in quell’anno le materie in cui Piero Angela risultò insufficiente a fine anno erano state ben cinque: italiano, latino, matematica e addirittura fisica e scienze, due materie che col tempo aveva imparato a gestire e insegnare con maestria.

Angela ebbe poi modo di recuperarle dopo essere stato rimandato a settembre. Ma tra le altre curiosità delle pagelle del divulgatore scientifico, spicca anche un altro “neo”. Infatti, spicca tra i voti negativi un 5 in condotta nel primo trimestre.

Insomma, vista la carriera e il successo avuto nella sua vita, l’uomo ha risposto al meglio a quelle piccole problematiche avute nella carriera scolastica a conferma che non sembre ciò che accade tra i banchi di scuola rispecchi pienamente le capacità e le qualità dello studente e della persona.

“Oggi come allora, non sempre la scuola riesce a cogliere in pieno la bravura dei ragazzi”, ha commentato l’attuale preside dell’istituto frequentato da Angela, Franco Francavilla.

Di seguito, invece, il post Instagram del figlio Alberto che aveva annunciato la dipartita del padre:

Riproduzione riservata © 2022 - DG