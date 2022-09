A distanza di oltre un anno dall’incidente con il fuoco, Gianni Morandi è tornato a mostrare sui social le condizioni della mano ustionata.

Era marzo 2021 quando Gianni Morandi era stato vittima di un incidente col fuoco riportando serie ustioni al corpo, tra gambe e arti superiori. In modo particolare, a rimanere maggiormente danneggiate, erano state le mani, quella destra soprattutto. Oggi, a distanza di oltre un anno, il cantante ha mostrato in che condizioni verte il suo arto. La foto pubblicata su Instagram ha lasciato tutti a bocca aperta.

Gianni Morandi mostra la mano ustionata

Gianni Morandi

“Stava bruciando delle sterpaglie in giardino quando è scivolato, si è aggrappato e ha subito un’ustione. Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l’intervento del 118. Hanno poi deciso di portarlo a Cesena al centro specializzato nelle ustioni”. Erano state queste le parole dell’entourage di Gianni Morandi dopo l’incidente.

Oggi, dopo oltre un anno da quell’episodio che ne mise in pericolo anche la vita, l’artista ha deciso di togliersi le bende e mostrare la mano maggiormente danneggiata.

Già in passato Morandi aveva dichiarato che non sarebbe stato facile far tornare la mano come prima e che avrebbe dovuto pazientare parecchio prima della guarigione.

Ora, qualcosa è cambiato con il cantante che sembra vicino a quel momento tanto atteso anche se i segni delle ustioni resteranno comunque indelebili.

“1 settembre. Voglia di urlare!!!!!! Autoscatto”, ha scritto sui vari profili social Morandi. Nella foto, ecco lui in primo piano che urla mettendo le mani ben in vista, altrettanto in primo piano.

La mano destra è visibilmente danneggiata dalle ustioni e pare anche ancora gonfia rispetto alla sinistra con la quale la differenza è evidente.

Tantissimi i commenti ricevuti alla foto da parte dei seguaci del cantante. Tra questi anche uno di Jovanotti. L’affetto attorno a Morandi è grandissimo e la speranza è che le cose per lui possano andare al meglio.

Di seguito il post Instagram del cantante con l’immagine in questione:

Riproduzione riservata © 2022 - DG