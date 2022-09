In tanti si ricorderanno di lui avendo seguito Uomini e Donne: un ex corteggiatore è stato eletto il più bello d’Italia 2022.

Vi ricordate di Alessandro Verdolini? Gli appassionati di Canale 5 ed in particolare di Uomini e Donne sicuramente si. L’ex corteggiatore del noto programma condotto da Maria De Filippi ha appena avuto un grandissimo successo ed è stato eletto “Il più bello d’Italia 2022“.

Ex Uomini e Donne eletto il più bello d’Italia

A rendere pubblico il grande successo e la nomina di più bello d’Italia è stato lo stesso Alessandro Verdolini che via social ha festeggiato il trionfo al noto concorso. “Un’esperienza bellissima, un’emozione unica. Questa vittoria la dedico alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato in tutte le scelte che ho intrapreso fino ad ora, consapevole che sarà per sempre così”, ha scritto l’uomo in un post Instagram.

Fanpage riporta anche le primissime parole rilasciate al TGR locale dopo la vittoria ottenuta: “È stata una grande emozione, sono molto contento. Progetti per il futuro? Se si aprisse una porta nel mondo dello spettacolo non mi dispiacerebbe”.

Il ragazzo, 28enne, dopo essere stato il corteggiatore di Andrea Nicole nell’ultima stagione del dating show di Canale 5 andata in onda, si è dunque preso la sua personalissima rivincita conquistato questo ambito traguardo. La sua speranza è quella che questo successo possa essere solamente il primo di una lunga serie.

