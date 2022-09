Ignazio Moser farà il suo esordio da attore in un film: l’annuncio è arrivato nel corso della 79esima mostra del Cinema di Venezia.

Modello, sportivo, protagonista di reality e adesso anche attore. Ignazio Moser fa un altro step della sua carriera e annuncia nel corso della 79esima mostra del Cinema di Venezia di avere un ruolo in un progetto relativo ad un film.

Ignazio Moser debutterà come attore

Ignazio Moser

Ignazio Moser è sbarcato a Venezia 79 e ha annunciato un progetto importante: debutterà da attore in un film. Il 30enne era da giorni che parlava ai fan di una giornata che avrebbe significato una svolta per la sua carriera e adesso sembra essere tutto più chiaro.

L’uomo è arrivato, come mostrano le varie storie Instragram sul suo profilo, in laguna da solo, senza la fidanzata Cecilia Rodriguez, rimasta a casa a Milano. Concedendosi alla stampa insieme al regista, i produttori e alcuni altri attori del cast della pellicola, ha raccontato qualche dettaglio di quella che per lui sarà una nuova avventura.

“Faccio parte dei ‘nuovi’. Non posso nascondere che era uno dei miei sogni nel cassetto partecipare a un film, questo è potuto accadere grazie a Christian e gli altri. Mi è stata data una grande occasione. Spero di riuscire a dare, come ho sempre fatto nella mia vita il massimo”, ha detto Moser ai giornalisti.

Raccontando un po’ di quello che sarà il suo ruolo: “Il mio personaggio, Lorenzo, è, come me, uno sportivo. E’ un ex calciatore. Avrà un momento di vita un po’ travagliato, avrà una liaison platonica con Roberta. Come ho già detto, è la mia prima esperienza e cercherò di metterci tutto”.

Insomma, dopo la tv da concorrente dei reality e da conduttore, gli shooting da modello, la carriera da imprenditore di vini, adesso anche quella da attore. Staremo a vedere come se la caverà.

