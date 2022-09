Ancora qualche scintilla tra i protagonisti di Ballando con le Stelle. I nervi tesi tra la Carlucci e Todaro spiegati da Guillermo Mariotto.

Avevano fatto discutere alcune dichiarazioni rilasciate qualche tempo fa da Raimondo Todaro a proposito della fine della sua collaborazione con Milly Carlucci e il noto programma Rai, Ballando con le Stelle. Adesso,. a dire la sua verità sul clima tra i due, ci ha pensato Guillermo Mariotto, noto stilista venezuelano nonché opinionista e giudice del programma.

Ballando con le Stelle: parla Mariotto

Come riportato da Gossip e TV che cita il settimanale Mio, Mariotto si è espresso sull’addio di Todaro e il rapporto non idiliiaco con la presentatrice di Ballando con le Stelle Milly Carlucci: “Milly è figlia di un generale, è vero che controlla tutto, ogni cosa e fa bene a farlo anche perché se si lasciano al caso determinate cose si rischia che non vadano bene. Lei lavora in modo spropositato, sta attenta a ogni minimo dettaglio. Come può pesarti? Al contrario, è rassicurante. Se succede qualcosa, lei lo sa gestire, ma gioca d’anticipo perché non accada”.

E sull’addio di Todaro, poi passato alla concorrenza, e ad Amici di Maria De Filippi: “Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile. Non ne abbiamo sentito la mancanza, forse perché è arrivato Vito Coppola che è stato un terremoto di bravura”.

