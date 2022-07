Raimondo Todaro, ballerino e coreografo, non le manda a dire a Milly Carlucci dopo aver chiuso l’esperienza a Ballando con le Stelle.

Intervistato da Lorella Cuccarini nel programma web ‘Un Caffè Con…’, il ballerino e coreografo siciliano Raimondo Todaro ha avuto modo di fare un bilancio del suo ultimo periodo lavorativo soffermandosi, inevitabilmente, su Milly Carlucci e Maria De Filippi, passato e presente dei suoi impegni, tra Ballando con le Stelle e Amici.

Raimondo Todaro: le parole su Milly Carlucci

Raimondo Todaro

“Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto quello che comunque so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia della Rai”, le parole di Raimondo Todaro. “Mi è dispiaciuto che quando abbiamo chiuso i rapporti non li abbiamo chiusi benissimo. Però io sono con la coscienza a postissimo, io so che lei sa, quindi mi basta quello”.

Entrando poi nei particolari delle esperienze tra Ballando con le Stelle e Amici e quindi anche della Carlucci rispetto a Maria De Filippi, Todaro ha detto: “Milly, come poi anche Maria alla fine… sono stacanoviste, completamente diverse. Milly alle 8 di mattina vai e c’ha il tacco 12, gli occhiali da sole, il tailleur; Maria sta in tutta, struccata. Cioè, sono gli opposti, però in comune hanno proprio la passione per il lavoro che fanno, cioè loro lo farebbero gratis, secondo me pagherebbero pure per farlo. Si vede proprio”.

E ancora: “La differenza sostanziale è che Milly è una che vuole avere il controllo su tutto: cioè lei passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti. Quasi quasi ti dice che mutande metterti. E’ fatta così. Maria ti dà molta più carta bianca. Maria non è mai venuta a dirmi fai così, fai colì, mai. Carta bianca totale”.

Nelle parole del ballerino e coreografo, poi, anche una precisazione: “C’è anche da dire che comunque Maria fa tanti programmi contemporaneamente, quindi Maria non potrebbe neanche volendo, mentre Milly si concentra solo su quello”.

Di seguito il post Instagram di Todaro con la Cuccarini per la sua intervista:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG