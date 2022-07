Aurora Ramazzotti virale sul web con un video in risposta agli haters con una canzone rap dal titolo “Se non facessi Ramazzotti di cognome”.

Ha scelto uno dei modi migliori per rispondere agli haters che continuano ad attaccarla. Parliamo di Aurora Ramazzotti che in queste ore sta diventando virale sul web per aver condiviso un suo video in cui canta a ritmo rap una canzone dal titolo “Se non facessi Ramazzotti di cognome”.

Aurora Ramazzotti: le parole della canzone

Aurora Ramazzotti

Anche qualche tempo fa, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aveva parlato ai fan spiegando che molto spesso essere “la figlia di” non era stato un vantaggio nella sua vita. Un po’ seguendo il filo di quel discorso e, crediamo, per rispondere ulteriormente ad alcuni haters del mondo social. Auri ha voluto pubblicare un video sarcastico e pungente a tutti quelli che la criticano.

La risposta di Aurora Ramazzotti è arrivata con un fantastico filmato a ritmo di musica rap pubblicato, per ora, solo su TikTok nella sua pagina.

“Se non facessi Ramazzotti di cognome potrei essere un numero infinito di persone. Magari mi amereste da morire se non facessi Ramazzotti di cognome”, alcune delle frasi del suo pezzo. Poi anche un riferimento al fatto che se avesse un altro nome nessuno le “romperebbe il ca**o”.

“Se non facessi Ramazzotti di cognome vorrei stare in un Paese molto meno giudicone”, continua poi nella sua canzone la ragazza. “Ma io faccio Ramazzotti di cognome e sono cresciuta dietro un palco e un copione, quello mi scorre nelle vene e alla fine sceglie il pubblico, non c’è gene che tiene. Io farò sempre Ramazzotti di cognome, il paragone non si fa in generale. Io non chiedo tanto, della fortuna che mi è stata data ne prendo atto e ne sono grata. Ma dietro ogni facciata c’è una storia che non sai e che va rispettata”.

Una chiusura degna del miglior pezzo musicale possibile. Cosa dire? Sicuramente ha raggiunto il suo obiettivo di sfogarsi contro gli haters.

