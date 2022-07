Nessuna ufficialità del loro rapporto, ma Diletta Leotta a Giacomo Cavalli tornano ad essere pizzicati insieme. Questa volta a casa di lei…

Tenerezze, complicità e chissà cosa altro ancora potrebbe raccontare la casa di Milano di Diletta Leotta a proposito del suo rapporto con Giacomo Cavalli. I due, che ufficialmente non sono una coppia, sono stati pizzicati insieme, ancora una volta. Il loro comportamento potrebbe far pensare che tra loro ci sia del tenero…

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli ancora insieme

Diletta Leotta

La relazione tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli non è stata ancora ufficializzata e chissà se lo mai lo sarà. Ma, a quanto pare, sembra essere più vera che mai sebbene manchino “prove” schiaccianti. Dopo il viaggio di coppia a Minorca la conduttrice e il manager-modello sono stati sorpresi, questa volta, dai paparazzi di Chi nella casa milanese della bella siciliana.

Il settimanale ha mostrato alcune foto che ritraggono i due sulla terrazza dell’appartamento della Leotta in atteggiamenti quantomeno di complicità. Diletta e Giacomo si sono mostrati più che mai complici e affiatati, tra scherzi e abbracci. A quanto pare il volto DAZN non è ancora uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato perché vuole proteggere questo “amore” visto anche come è andato a finire quello precedente con l’attore turco Can Yaman.

Da quanto si sa, la frequentazione con Cavalli va però avanti dallo scorso inverno e giorno dopo giorno diventa sempre più importante. In più ci sarebbe come ulteriore indizio, il fatto che i due facciano di tutto per non farsi vedere insieme. Infatti, più volte sarebbero stati visti uscire dalla stessa abitazione ma in momenti diversi, per cercare di non dare nell’occhio.

Per il momento però, sui social della conduttrice e presentatrice DAZN ancora nessuna traccia di Cavalli. Questo il suo ultimo post Instagram in solitaria:

Riproduzione riservata © 2022 - DG