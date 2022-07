Sebbene la loro relazione amorosa sia terminata, Arisa ha voluto spendere parole al miele per l’ex Vito Coppola in un momento particolare.

Continua il bel rapporto tra Arisa e Vito Coppola nonostante la loro relazione amorosa sia terminata ormai da qualche tempo. La conferma del feeling tra i due, dell’amicizia o comunque del sentimeno, qualsiasi esso sia, arriva ancora dai social dove la cantante ha voluto dedicare un bellissimo pensiero al ballerino.

Arisa, il messaggio per Vito Coppola

Arisa

Come noto, Arisa e Vito si erano conosciuti a ‘Ballando con le Stelle’, programma Rai condotto da Milly Carlucci. Lui era il suo insegnante di danza, lei, appunto, concorrente. All’epoca, prima c’erano state solo delle voci, poi il flirt, ed infine la relazione tra conferme e smentite.

I due sono stati al centro del gossip per circa un anno e ancora oggi fanno parlare di loro, anche se per motivi ben diversi da quelli passati.

Infatti, la cantante ha voluto omaggiare l’ex amico/fidanzato con una speciale dedica in occasione della sua partenza per Londra. L’uomo, infatti, sta partendo fuori dall’Italia dove inizierà una nuova avventura professionale. Il ballerino, è stato notato e scelto per diventare maestro di danza nella versione inglese equivalente allo show di Milly Carlucci, ‘Strictly Come Dancing’.

Il ragazzo ha preso oggi un aereo per trasferirsi a Londra e Arisa ha scritto sui social: “La lontananza non supererà mai la voglia di vederlo felice. Da oggi questo patatino inizia una nuova vita altrove. Non lasciamolo solo e continuiamo a sostenerlo”. E infine: “Continuerò a pensarti, con amore”, parole che confermano il grande sentimento che la donna continua a provare, di qualunque natura sia, questo lo vogliamo specificare.

IN_Arisa

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Arisa che questa estate 2022 sarà molto impegnata con i concerti dopo il lancio del suo ultimo lavoro musicale:

Riproduzione riservata © 2022 - DG