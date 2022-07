Scatto al mare per Vladimir Luxuria che si gode un po’ di relax in compagnia di sua madre. La foto social è molto apprezzata dai fan.

L’abbiamo vista fino a poco tempo fa impegnata a commentare, nel ruolo di opinionista, L’Isola dei Famosi, adesso, Vladimir Luxuria si trova in spiaggia, ma non quella dell’Honduras. Messo da parte il reality e annesse discussioni, il volto noto dello spettacolo si è concesso un momento di relax e lo ha fatto in compagnia di sua mamma. Sui social, ecco anche alcune foto che hanno generato moltissimi commenti.

Vladimir Luxuria, foto in costume con la mamma

Vladimir Luxuria

Dopo aver trascorso alcuni giorni in Croazia, ben documentando i luoghi visitati con foto e scatti del panorama bellissimo, per Vladimir Luxuria sono iniziate anche le vacanze estive italiane. L’attivista lgbtq non si fa mancare ovviamente il mare in questo periodo e ha scelto appunto una meta a lei cara per passare una bella giornata in compagnia di sua madre.

Vladi ha scelto il Molise e, precisamente, la spiaggia di Campomarino come da lei segnalato nei tag che accompagnano la sua foto pubblicata su Instagram. Eccola in bikini, abbracciata a sua madre col volto sereno e felice. Entrambe indossano degli occhiali da sole decisamente alla moda. Un dettaglio, così come la foto in generale, che ha scatenato la simpatia e i messaggi d’affetto dei tanti utenti social.

“Siete bellissime”, “Gli occhiali trendy della tua mamma fanno intendere quanto sia una donna simpatica e dolce”, alcuni dei commenti. “Che coppia siete, bellissime”. Altre persone hanno invece scelto di lasciare solo un’emoticon di cuore per dimostrare l’apprezzamento al contenuto condiviso da Luxuria.

Il rapporto tra mamma e figlia non è sempre stato idilliaco per via delle scelte e dell’orientamento del vip come aveva spiegato in passato proprio Vladi: “Sentivo le urla di mio padre e di mia madre che stavano litigando, incolpandosi l’uno con l’altra”. Ad oggi, però, pare proprio che le cose vadano alla grande.

Di seguito il post Instagram del noto volto dello spettacolo:

