Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros, e di Michelle Hunziker, ha confidato diversi aspetti della sua vita privata e non solo.

Vita privata, lavoro e social. Aurora Ramazzotti si racconta a 360° al Corriere della Sera e torna a parlare di tanti argomenti legati alla sua crescita personale e lavorativa. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha spiegato che per lei non è stato sempre facile vivere col “peso” del suo nome…

Aurora Ramazzotti: problemi e famiglia

Aurora Ramazzotti

Nel corso della lunga intervista, Aurora Ramazzotti ha spiegato come per lei la vita non sia stata sempre liscia, anche per via del suo cognome e del fatto che in molti la identificassero come ‘figlia di’.

“Un privilegio perché hai la fortuna di crescere nell’agio economico e sociale, di vivere situazioni bellissime di cui sono riconoscente; nel lavoro invece un peso: non sono mai stata raccomandata, anzi ho perso anche alcuni lavori proprio perché c’era chi voleva evitare polemiche. Alle persone, a prescindere, senza conoscermi, io sto sulle palle”, ha spiegato la ragazza.

Sul suo rapporto con la vita e anche su cosa pensano le persone di lei: “Le persone tendono a pensare che se sei fortunato e hai una vita agiata non sei titolato a soffrire, perché loro soffrono di più. La mia paura è non essere all’altezza di quello che si aspettano gli altri, il lavoro che ho scelto si definisce tramite il giudizio delle altre persone, il pubblico decide se vai avanti o meno. Io ho tante insicurezze, anche per essere figlia d’arte. A volte mi chiedo se ho scelto il percorso giusto, dietro le quinte succedono tante cose che non si possono dire ma che possono essere dolorose”.

A tal proposito, la Ramazzotti ha anche spiegato il suo approccio sui social e di come cerca di mostrarsi al pubblico: “Anche io sono stata vittima del voler mostrare il meglio di me, ma pubblicare la mia foto con l’acne ha segnato un punto di svolta, un cambiamento per me stessa. Ho sofferto anche di disturbi alimentari, e ne ho parlato perché è costruttivo discuterne. La perfezione non esiste, ma non significa mostrarsi sempre ‘a schifo’, l’equilibrio è sempre difficile da raggiungere, ognuno ha il suo”.

Di seguito un recente post della ragazza su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG