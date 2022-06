Botta e risposta social tra un utente e Fedez per un messaggio di cattivo gusto contro il rapper: cosa è successo.

Sarà presto protagonista, insieme a J-Ax e altri artisti, del Love MI, il concerto benefico a Milano. Parliamo di Fedez che in queste ore ha ricevuto qualche insulto gratuito al quale, curiosamente, ha deciso di rispondere, decisamente a tono…

Fedez risponde a fan che gli “augurava” la morte

Fedez

Dopo aver ripreso a cantare in alcuni brevi concerti, Fedez è carichissimo per questo nuovo progetto benefico che lo vedrà protagonista insieme a J-Ax e tanti altri artisti che il 28 si riuniranno a Milano per l’evento tanto atteso Love MI. Eppure, sui social, non tutti stanno fremendo dalla voglia di rivedere sul palco il giovane Federico.

Infatti, qualche haters ha scelto di insultare e provocare il rapper che su Twitter, rispetto a quanto fa di solito, ha risposto in modo piuttosto duro a chi, in pratica, gli ha augurato, o quasi, la morte.

Facendo riferimento all’operazione subita al pancreas dopo aver scoperto il grave tumore, un utente ha scritto: “Ma non era in punto di morte?”, col chiaro intento di far capire che non si aspettava certo di vedere un suo concerto così vicino a quell’intervento tanto delicato.

Il cantante, dal canto suo, ha risposto: “No. Però tu sei un coglione”, il tutto con tanto di emoticon di cuore.

Di seguito il post su Twitter di Fedez che ha risposto ad un utente ricevendo, tra l’altro, il sostegno di moltissimi fan che lo amano:

No. Però tu sei un coglione 💖 https://t.co/4aCXxCueGQ — Fedez (@Fedez) June 27, 2022

