Riflessivo Fedez che sui social ha spiegato come si sente pubblicando delle foto della cicatrice sull’addome post operazione.

Si avvicina il giorno del concerto per beneficenza ‘Love Mi’ promosso da Fedez e J-Ax. Ed è proprio il marito di Chiara Ferragni a fare il conto alla rovescia sui social con tanto di riflessioni personali a pochi mesi dall’intervento subito per la rimozione del tumore al pancreas. Nelle sue stories social il cantante ha ammesso di avere qualche timore ma anche di essere orgoglioso di come sono state affrontate le cose e dei passi avanti fatti.

Fedez, le riflessioni social

Fedez

Il 32enne è stato operato lo scorso 22 marzo al San Raffaele di Milano, con un intervento durato ben 6 ore. A Fedez era stato rimosso un raro tumore neuroendocrino al pancreas, cosa ne ha condizionato e lo farà ancora, la vita. Proprio per questo, l’artista mostra tutta la sua gioia per essere tornato a fare ciò che ama nonostante tutto.

Nelle sue stories Instagram, ecco una serie di scatti, di cui il primo fatto dopo essersi ripreso dall’anestesia in ospedale dopo l’operazione: “Tre mesi esatti dall’operazione e mancano solo 5 giorni dal concerto. Non nego che un po’ mi sto cagando sotto”, ha commentato Fedez.

Con un’altra immagine ha poi fatto vedere la cicatrice così com’è ora. “Ci è voluto tanto lavoro, riabilitazione, fisioterapia e forza di volontà per arrivare pronto fino a questo giorno. Comunque vada non posso che essere felice di questo viaggio”.

Poi con un’altra foto ha fatto vedere la cicatrice ancora abbastanza evidente: “Più che, ‘Chi sei, da dove vieni’, io chiederei: ‘Quali ferite hanno fatto di te quello che sei?'”.

Di seguito il post Instagram del cantante con la locandina dell’evento del prossimo 28 giugno:

Riproduzione riservata © 2022 - DG