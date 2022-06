Il simpatico 22enne tiktoker ha battuto anche la ballerina Charli D’Amelio ed è ufficialmente il più seguito al mondo sulla piattaforma.

Khaby Lame è in assoluto il più seguito al mondo su Tik Tok. Il simpatico 22enne che con le sue espressioni a conquistato tutti ha superato la content creator Charli D’Amelio. La ballerina americana deteneva il record di visualizzazioni, battuto da Lame.

Khaby Lame è il tiktoker più seguito al mondo

Il 22enne ha battuto Charli D’Amelio che contava su Tik Tok oltre 142 milioni di follower. Ora Khaby Lame è il tiktoker più seguito al mondo, entrato nel cuore di tutti con i suoi simpatici siparietti. L’idea al giovane gli è venuta durante il lockdown e dopo essersi licenziato dal suo lavoro.

Un selfie di Khaby con Salvatore Esposito, Alessandro Riggio e Darko Perich

Ora è diventato un caso mondiale, tanto che a settembre è apparso sul red carpet in occasione della Mostra di Venezia. La sua popolarità lo ha reso noto anche ai vip e con molti di loro ha anche collaborato a qualche spezzone. Il tiktoker però ha altre ambizioni oltre a postare video sulla piattaforma, vorrebbe anche recitare e lo dichiara apertamente: “Voglio studiare cinema. Il mio sogno è quello di diventare attore. La mia aspirazione è quella di diventare come Will Smith, che seguo fin da bambino. C’è tanto lavoro dietro, bisogna studiare. Mi preparerò come si deve e un giorno spero di entrare in questo mondo“.

