Allegri porta in tribunale Claudia Ughi, la sua ex moglie, per appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari.

A quanto pare l’allenatore della Juventus ha deciso di ricorrere per vie legali contro l’ex moglie, Claudia Ughi. Secondo Massimiliano Allegri, la donna avrebbe speso i soldi destinati ai suoi figli per altri scopi personali. La questione verrà quindi dibattuta nel tribunale di Torino, a inizi di luglio.

La vicenda giudiziaria tra Allegri e l’ex moglie

Nel 2017 Allegri avrebbe firmato un accordo in tribunale che prevedeva il versamento di 10mila euro al mese, alla sua ex moglie. I soldi chiaramente dovevano servire per il mantenimento del figlio per pagare la sua istruzione e per tutte le sue esigenze.

Successivamente, da come riporta Today, sembra che, a inizi 2021, l’allenatore abbia chiesto una riduzione della quota da versare di 5mila euro. La sua richiesta nasce dai due anni di disoccupazione che Allegri ha dovuto affrontare. Nonostante questo, la richiesta è stata respinta dal tribunale perchè la disoccupazione non aveva alterato il patrimonio dell’allenatore.

Ora l’ex di Ambra Angiolini ha deciso di citare in tribunale l’ex moglie, Claudia Ughi avrebbe usato i soldi destinati al loro figlio per pagare la retta universitaria alla figlia di lei. Inoltre, dagli estratti conto e dai bonifici fatti dall’ex moglie di Allegri sembra che la donna abbia fatto investimenti finanziari e abbia poi anche acquistato una casa a Livorno, durante il lockdown.

Questa faccenda dunque si dibatterà in tribunale fra poche settimane, l’allenatore verrà affiancato dall’avvocato Pietro Gaetano Nacci Manara.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG