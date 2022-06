La pop star torna su Instagram dopo le nozze con Sam Asghari e rivela che non sono ancora andati in luna di miele ma per una buona ragione.

Britney Spears ha sposato Sam Asghari il 9 giugno, da lì la coppia non ha avuto il tempo di andare in luna di miele. Il motivo in realtà è molto positivo, perchè la coppia ha acquistato una nuova e bellissima casa tutta per loro. Ora, sono impegnati con la nuova dimora e a raccontarlo è la stessa pop star sui social.

Le dichiarazioni di Britney Spears

La pop star svela su Instagram di aver acquistato una casa nuova con tanto di piscina: “Non sono ancora stata in luna di miele… mi sono sposata e mi sono trasferita in una nuova casa più o meno nello stesso periodo… non è la cosa più intelligente da fare… … vabbè sta prendendo forma … è così strano che mi sveglio ed è tutto nuovo … nuova piscina … nuova cucina … nuovo letto … penso di essere sotto shock !!!”.

Il lungo post di Britney Spears

E ancora: “Devo ancora capire un paio di cose … Mi piace sicuramente stare fuori, ma mi piace anche stare dentro … […] Il cambiamento è così grandioso … come dicono i miei figli … che è da cogliere!!! Dal momento che sono così sfigata … sì, continuerò a condividere … mi tiene sulla buona strada … la mia famiglia ha sempre avuto un modo di farmi sapere … beh credo di avere un bel modo anche io !!! Ho fatto un bel tuffo nella mia piscina … è così luminosa e ha un bello spazio per rilassarsi … e uno scivolo … Sono andata giù già 4 volte… è bello veloce !!! Ho tagliato tutti i miei capelli e mio marito appena mi ha fatto una bistecca … la vita è buona“.

