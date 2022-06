La coppia ha ufficializzato la sua relazione con degli scatti sui social insieme a Fedez e Chiara Ferragni, dopo le paparazzate arriva la conferma ufficiale.

Paola Di Benedetto e Rkomi sono stati a cena con Chiara Ferragni e Fedez e si sono scattati delle foto che hanno condiviso sui social. La loro relazione era già nell’aria, diversi rumor circolavano da qualche mese ma poi è arrivata la paparazzata di Chi a risolvere il mistero. Ora, la conferma ufficiale la danno proprio i diretti interessati che sono usciti allo scoperto.

Le primissime foto di coppia sui social per Paola e Rkomi

“Indovinate la coppia dell’anno“, queste le parole di Fedez che immortala Paola Di Benedetto e Rkomi insieme. L’uscita a quattro ha di fatto ufficializzato la loro coppia che non era ancora uscita del tutto allo scoperto. Dopo il servizio di Chi, infatti, un’indiscrezione riportava che i due si fossero già lasciati ma a smentire questa notizia, è la stessa speaker.

Ecco la foto di coppia di Paola e Rkomi

L’ex gieffina infatti dichiarava ai microfoni di Grazia: “A meno che le foto che avete visto non siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi…a voi le conclusioni“.

E ancora: “Giusto per non sfociare nell’ipocrisia che uno dice non dice. Lo sapete tutti che io sono stata da sola per un anno dopo la mia ultima storia. Ci tengo a fare questa precisazione perché in questi giorni si leggono tante cose sul web. Rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo ‘ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande’. Scrivono queste cavolate che fanno tanto rumore. Ma io dico ma poi anche se fosse una donna che nel 2022 vuole cambiare fidanzato, ma quale è il problema? Deve finire questo concetto dell’uomo che passa come un fenomeno se cambia le donne e invece le donne le facciamo passare come sgualdrine se cambiano uomini. Deve finire questa roba perché è orribile da leggere”.

