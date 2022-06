Ex compagna di Mal e amica di Renato Zero, Marina Marfoglia è scomparsa dopo una lunga malattia all’età di 73 anni.

E’ lutto nel mondo della musica, Marina Marfoglia che per molto tempo è stata la compagna di Mal è deceduta il 20 giugno 2022. Le indiscrezioni fanno emergere che la cantante sia morta dopo aver combattuto contro una lunga malattia, anche se non viene specificata quale sia. Una grande carriera per un’artista che difficilmente verrà dimenticata.

La carriera e la biografia di Marina Marfoglia

Lutto Perdita

Come riporta lanostratv.it riferendosi a Repubblica, Marina Marfoglia ha debuttato negli anni ’70 nel corpo di ballo di Don Lurio per poi essere notata anche al Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore, dove ha lavorato per diverso tempo. Oltre alla danza però, ha avuto anche una a carriera da cantante: molti deii suoi brani hanno ottenuto un discreto seguito diventando delle hit. Tra i vari quelli più conosciuti sono, Show show show, oltre al noto Prendimi toccami e poi ancora Peppermint Hula Hoop fino all’ultimo, risalente al 1990, Balliamo noi lambada. Marina Marfoglia, inoltre, aveva anche lavorato su grande schermo come attrice. Viene ricordata per alcune pellicole interpretate tra il 1965 e i primi anni ’80, in cui ha recitato in molti film di autore. Ed infine ha partecipato a diversi programmi di varietà, con la guida di registi del calibro di Enzo Trapani e Antonello Falqui.

Ma a dare un senso alla vita di Marina non è stata solo la sua passione per la musica ma anche la sua relazione con il cantante Mal. I due sono rimasti insieme per 13 anni, vivendo una storia d’amore davvero importante e profonda.

Riproduzione riservata © 2022 - DG