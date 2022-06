Al centro delle notizie di gossip e spettacolo, Samuel Peron torna a parlare e lo fa a proposito della sua partecipazione o meno alla prossima edizione de noto programma ‘Ballando con le Stelle’ condotto da Milly Carlucci. Tante le voci che lo vorrebbero fuori dal cast dei professionisti impegnati nello show. Adesso, a dire come stanno le cose, ci ha pensato proprio il diretto interessato.

Intervistato da Tele Più, Samuel Peron è stato piuttosto sincero e diretto a proposito di quello che sarà il suo futuro nella trasmissione targata Rai. “Se è vero che lascio? Lasciare o rimanere è una dinamica che non dipende da noi insegnanti ma dalle scelte di Milly Carlucci e dai suoi autori”, ha voluto dire inizialmente il ballerino. “Dipende anche dal vip che verrà coinvolto. È vero che io sono uno dei ballerini storici, ma chi può dirlo. Dipende dalla telefonata che ci faremo Milly ed io tra agosto e settembre”.

Insomma, una scelta vera e proprio non esiste ancora ma verrà presa nei prossimi mesi. Adesso, il ballerino 40enne si gode qualche momento di relax con la sua compagna dalla quale sta per avere un bambino.

Solamente pochi giorni fa, infatti, Peron e la compagna Tania Bambaci, 31enne attrice e modella, avevano annunciato la bella novità con un messaggio pubblicato sui social nel quale si erano mostrati in modo molto tenero tra un bacio al pancione e una breve didascalia: “La vita ha deciso di farci un regalo il più bel regalo che potessimo desiderare”.

Di seguito il loro post Instagram che ha ricevuto una valanga di like e commenti di complimenti e auguri:

View this post on Instagram

