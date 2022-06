Si potrebbe definire bodyshaming, quello subito da Brad Pitt dopo essere apparso nella copertina di GQ: cosa è successo.

Sembra incredibile, ma anche uno dei sex symbol del cinema come Brad Pitt, evidentemente, non piace. Anzi, peggio ancora. Non solo non trova i giusti consensi ma viene anche insultato per il suo aspetto fisico. Succede a seguito della recente pubblicazione della copertina di GQ, nella quale appunto appare l’attore. L’effetto ottenuto dalla nota rivista, però, per ora ha portato solo quello che si potrebbe definire bodyshaming verso l’ex marito di Angelina Jolie, con la quale tra l’altro non sembra esserci proprio un clima disteso.

Brad Pitt preso di mira per il suo aspetto: gli insulti social

BRAD PITT

Sebbene Brad Pitt sia stato protagonista per GQ di una lunga intervista a 360°, nella quale ha parlato anche del suo stato fisico dopo l’addio all’ex compagna Angelina Jolie, tra eccessi con il fumo e con l’alcol messi da parte, a far parlare, come detto, è stata la foto di copertina che sui social ha fatto scalpore.

Il motivo sta nei ritocchi usati per “abbellire” l’attore. L’uomo, appare immerso nell’acqua e circondato da fiori colorati, indossa una camicia azzurra e porta delle collane d’oro. Per diversi utenti del web sembra “imbalsamato”, “una statua di cera”. Per altri, in modo molto più duro, addirittura “un cadavere”.

Sono davvero moltissimi i commenti sul web, ed in particolare su Twitter, contro il 58enne e tutti fanno notare la stessa cosa: negli ultimi anni è davvero molto cambiato e, invecchiando, pare aver perso quel fascino che ne aveva caratterizzato la carriera.

Tutto, probabilmente, però, è frutto solo di una copertina non compresa…

Di seguito il post su Twitter di un utente con la foto di copertina dell’attore. Nei commenti tantissimi altri insulti contro la stella del cinema:

What? Brad what happened? Did you get shoved in a twin tub and rinsed on a high temperature? pic.twitter.com/ua33KI73Gn — Janey Godley (@JaneyGodley) June 23, 2022

