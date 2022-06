Dopo aver rinviato la prima festa, anche la seconda è andata vuota o quasi: compleanno da dimenticare per Lulù Selassié.

Si torna a parlare di Lulù Selassié e della sua festa di compleanno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip era stata costretta a rinviare il party organizzato in precedenza ai primi di giugno a causa delle scarse adesioni degli amici. Tutto posticipato di qualche giorno, ma il risultato è stato lo stesso. O peggio…

Compleanno Lulù Selassié: tutti gli invitati (o quasi) assenti

Fonte Foto: https://www.facebook.com/grandefratello/

Doveva essere un mega party ma invece si è trasformato in una “banale” festa con poche persone. Parliamo del compleanno di Lulù Selassié che già in precedenza era stata costretta a rinviare l’evento a causa delle scarse adesioni.

La ragazza, ex concorrente del Grande Fratello Vip, aveva compiuto 24 anni lo scorso 9 giugno e per quella data aveva organizzato un evento pomposo in un hotel di Napoli. All’ultimo, però, la festa è stata rimandata proprio perché molti invitati avevano fatto sapere di non poter presenziare.

Poco male. Party rinviato e spostato al 22 giugno. Peccato che anche in questo caso delle 50 persone previste ce ne fossero molte meno… :

Secondo quanto riportato da Pipol Gossip, infatti, “il compleanno delle sorelle Selassiè si è rivelato un flop. Avrebbero dovuto dare un grande party in hotel il 9 giugno, ma come avevamo già anticipato, il tutto sarebbe stato spostato ad una nuova data, il 22. E così è stato. Peccato che alla festa di ieri sera non si sia presentato quasi nessuno. Dei cinquanta invitati previsti (tra i quali anche diversi ex gieffini), se ne sono visti ben pochi. I fotografai vagavano nel vuoto e il sontuoso catering non è stato toccato. Vedere per credere. Le testimonianze non possono essere smentite. Ma non è finita qui: grandissimo imbarazzo da parte dell’hotel che ha ospitato gratuitamente per tre giorni le sorelle, concedendo loro ogni tipo di extra, come rilassanti spa e golosi room service”.

Di seguito il post Instagram di Pipol Gossip:

