Dayane Mello sui social ha scelto di comunicare ai suoi fan di essere pronta a sporgere denuncia ai Carabinieri. Cosa sta succedendo.

Il motivo non è chiaro, ma ciò che Dayane Mello sta facendo e, probabilmente, ha appena fatto sì. La donna, modella e influencer, ha deciso di sporre denuncia ai Carabinieri contro alcune persone che stanno invadendo la sua privacy e che le stanno, evidentemente, recando dei danni.

Dayane Mello dai Carabinieri per una denuncia

Dayane Mello

Come è possibile vedere dalle stories Instagram di Dayane Mello, la donna è andata dai Carabinieri per presentare una o più denunce verso tutte quelle persone che si sono permesse di invadere la sua sfera personale. Come spiegato da Novella 2000, pare che molti dei suoi fan stiano collegando quanto sta accadendo ad alcuni fatti che coinvolgono sua figlia, o forse, un semplice tentativo per provare a tutelarla da quete intromissioni private.

La modella ha spiegato: “Ragazzi, voglio ringraziare tutti i miei fan che hanno fatto da scudo, silenziando tante situazioni della mia vita”, le sue parole. “Siete fantastici. E ovviamente devo denunciare tante persone. Purtroppo oggi sono qua. Devo denunciare delle persone che continuano a scrivere lettere, cattiverie su di me e su tanti argomenti. Quindi sto prendendo provvedimenti”.

In una terza storia la Mello ha ribadito: “Devo prendere provvedimenti contro le persone che invadono la mia sfera personale”.

Non resta che aspettare per capire meglio cosa sia davvero accaduto o se magari si tratti di questioni legati a presunti flirt o storie come quella con Carlo Motta.

Anche in un recente post Instagram, la Mello aveva fatto intendere che qualcosa non stesse andando proprio nel verso giusto: “Tutto il male che qualcuno può dirci servirà da riflesso per la nostra anima”, le sue parole nel messaggio qui di seguito.

