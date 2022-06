Quarto bebè in arrivo per Alice Campello e Alvaro Morata e nessun timore particolare di vedere il proprio fisico cambiare.

Qualche giorno fa avevano battezzato i loro tre maschietti, poi, l’annuncio dell’arrivo di un quarto piccolo. Parliamo di Alice Campello e di Alvaro Morata, attaccante spagnolo ben noto alla Serie A. La coppia è felicemente innamorata e sta mettendo su una bellissima e larga famiglia. Come detto, in arrivo anche un quarto bambino che i due sperano possa essere una femminuccia. Sui social, la donna e modella ha risposto ad alcune domande dei fan, anche a proposito del suo fisico.

Alice Campello e il fisico che cambia: la risposta ai fan

Come detto, Alice Campello sta vivendo la sua quarta gravidanza e, forte dell’esperienza delle tre precedenti, non si mette troppe paure per il futuro. Neppure a proposito del possibile cambiamente del suo fisico che la giovane è pronta ad affrontare con molta tranquillità e consapevolezza.

La conferma è arrivata da Instagram, dove la modella ha risposto in modo molto onesto e gentile ai fan che le chiedevano come era il suo approccio agli eventuali effetti della quarta maternità.

“Non hai paura che cambi il tuo fisico con tutte queste gravidanze?”, le ha chiesto un utente. La Campello ha risposto molto direttamente: “Prima o poi cambia per tutti, anche per le donne che non hanno mai fatto figli. È la vita”, le sue parole. E ancora: “Per fortuna ci sono altre cose oltre al fisico. Facendo degli sforzi e allenandosi si recupera parecchio. Anche se ho la pancia distrutta e non è più quella di una volta, sono felice lo stesso”, ha aggiunto dando davvero un bellissimo messaggio.

A giudicare da come sono andate le prime tre gravidanze, comunque, pensiamo che anche la quarta possa essere affrontata e “superata” a livello fisico, ottimamente.

Di seguito il post Instagram di alcuni giorni fa con l’annuncio dell’arrivo del quarto figlio:

