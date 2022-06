Alessandra Amoroso è finita al centro di una polemica per non aver firmato un autografo ad una fan che ha fatto ore di fila per lei.

Dopo ore di fila per vedere da vicino la sua artista preferita, una fan è stata delusa dalla stessa. Parliamo di quanto accaduto nelle scorse ore in occasione del Tim Summer Hits. Protagonista Alessandra Amoroso che scesa dal palco per salutare da vicino i presenti si è trovata a non firmare un autografo ad una ragazza che per tanto tempo aveva sognato quel momento. Una situazione che è stata colta in malo modo dalla diretta interessata e che ha generato una pioggia di critiche verso l’artista.

Alessandra Amoroso, niente autografo alla fan: è polemica

Tutto avviene in Piazza del Popolo a Roma e la situazione è davvero bizzarra. Infatti, dopo aver fatto le prove della sua esibizione, Alessandra Amoroso è scesa dal palco per salutare i fans che si trovavano lì vicino. Un gesto molto apprezzabile ma che ha comunque generato polemica. Il motivo? Una ragazza ha chiesto all’artista leccese un autografo ma lei ha optato per il no.

“Sai cosa è il discorso? Se devo firmare a te l’autografo devo farlo anche con tutte le altre persone che ci sono e che me lo chiedono e non è una cosa possibile. Spero capisca”, ha spiegato la cantante.

La risposta della fan è stata un ok, seppur triste e rassegnato con tanto di “Ci vediamo a San Siro”.

Peccato che il filmato di quanto avvenuto sia diventato virale e molti utenti abbiano criticato aspramente la decisione e la motivazione data dalla donna. “Io non andrà mai a vederla”, “Non si fa così ad una ragazza che per ore ti aspetta”, “Mi è proprio scaduta”, hanno scritto delle persone via social.

Una polemica che, però, sembra davvero sterile vista la gentilezza e l’onestà mostrata dalla Amoroso che nelle ore successive, anche dopo una giornata di lavoro in radio, ha confermato di essere sempre molto attenta alle sue fan fermandosi con loro per due chiacchiere.

Di seguito il filmato condiviso su Twitter da alcuni utenti:

"Alessandra Amoroso":

Per questo videopic.twitter.com/WujUoRhT7a — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 27, 2022

Ma sulla bontà dell’artista, e della persona, in realtà, c’erano pochi dubbi dato che dopo le tante polemiche qualche fan ha invece voluto sottolineare come la Amoroso abbia fatto di tutto per far contenti i suoi ammiratori anche a tarda notte.

Di seguito un post che dà un’ulteriore conferma sulla sterilità della polemica scaturita in precedenza:

era 00.00,aveva appena finito il suo programma in radio,e nonostante fosse stanca morta e nonostante fosse tardi,si è fermata a parlare e a ridere con tutti noi fan

Questa è la vera Alessandra Amoroso,e spero che voi possiate iniziare a capire la persona meravigliosa che è. pic.twitter.com/xMTuDNm23J — soft.amoroso (@soft_amoroso) June 27, 2022

