Il leader degli U2 ha svelato di aver scoperto un fratello dopo tantissimi anni, suo padre ha avuto un figlio da un’altra donna e lui stesso lo racconta a cuore aperto.

In occasione di un’intervista alla Bbc, Bono Vox rivela di avere un fratello segreto. Il leader rivela ogni dettagli di questo evento molto particolare e intimo della sua vita privata. Il cantante svela i dettagli di come e quando lo ha scoperto e le sue reazione.

Le dichiarazioni di Bono Vox

Bono Vox

Come riporta Today, Bono Box dichiara: “Ho scoperto di avere un fratello segreto. Mio padre ha avuto una profonda amicizia con questa splendida donna e hanno avuto un figlio, ma tutto questo è stato mantenuto segreto”.

Il cantante degli U2 svela la sua reazione quando lo ha scoperto e che cosa aveva chiesto al padre: “Gli ho chiesto se aveva amato mia madre, mi ha risposto di sì. E quando ho insistito chiedendogli di spiegarmi perché allora fosse successo questo, mi ha risposto ‘succede’. Non si stava scusando, stava solo affermando che questi sono i fatti. E io sono in pace con tutto questo”.

All’inizio non è stato semplice per il cantante accettare questa verità ma piano piano è riuscito ad accettarlo. Scoprire di avere un fratello segreto dopo tantissimi anni sarebbe dura per chiunque ma il leader degli U2 è riuscito ad andare avanti. Bono ha un altro fratello più grande di lui, Norman, la mamma è morta nel ’74. Il padre del cantante è morto vent’anni fa e tra loro c’è stato un lungo periodo in cui i rapporti erano molto tesi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG