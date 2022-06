Troppo sole per Aurora Ramazzotti che, essendo allergica e avendo delle zone sensibili, ne ha pagato gli effetti. Le immagini sui social.

Una allergia particolare per Aurora Ramazzotti che in queste ore ha confessato di avere avuto qualche conseguenze dell’esposizione al sole. Ebbene sì, alcune zone del corpo della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono estremamente sensibili ai raggi solari e gli effetti… sono evidenti.

Aurora Ramazzotti allergica al sole: l’effetto sulla sua pelle

Aurora Ramazzotti

La confessione di Aurora Ramazzotti parte da una storia social su Instragram nella quale aveva scritto: “Brava Aurora, prendi il sole sapendo di essere allergica”. Dalle sue parole ecco la richiesta di delucidazioni da parte dei suoi tanti fans.

“Quello che mi è stato detto è che non c’è molto da fare, a parte ovvi cicli di integrazione pre estate che io non faccio perché mi pesa il cu*o, ma dovrei. La cosa più efficace è non esporsi al sole, chi mi segue da un po’ mi ha vista costantemente con un cappellino e sotto l’ombrellone fissa”, ha detto la ragazza.

A chi ancora ha chiesto ulteriori aggiornamenti: “Soffro di allergia al sole solo sul viso mentre su tutto il resto del corpo il sole mi saluta, arriva e se ne va…!. Quindi la soluzione è non prendete il sole che tanto fa invecchiare. Noi bianchi ma giovani!”.

Facendo vedere gli effetti sulla fronte in modo particolare, la ragazza ha poi aggiunto un consiglio utile: “Proteggetevi: non fate le teste di min***a come me!”.

A giudicare dagli effetti sul suo volto, anche la nota donna di spettacolo dovrebbe fare maggiore attenzione per evitare poi di doversi prendere cura del suo corpo solo successivamente all’esposizione. Prevenire è sempre meglio!

Di seguito il suo ultimo post Instagram direttamente dall’ultima vacanza tra mare e sole:

Riproduzione riservata © 2022 - DG