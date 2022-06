Lory Del Santo ne ha per tutti e racconta alcuni retroscena inediti legati alla recente partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Eliminata e anche protagonista di una clamorosa gaffe social. Lory Del Santo con la sua recente partecipazione a L’Isola dei Famosi è destinata a far parlare a lungo. Adesso, una volta fuori dai giochi, la donna ha svelato alcuni dettagli inediti avvenuti in Honduras con tanto di attacco a due concorrenti che avrebbero commesso delle scorrettezze.

Lory Del Santo attacca due naufraghi de L’Isola

LORY DEL SANTO

Intervistata da Fanpage.it, Lory Del Santo ha voluto togliersi, come lei stessa ha precisato, dei sassolini riguardo l’esperienza a L’Isola dei Famosi. La donna non ha risparmiato commenti molto duri e qualche confessione che, se confermata, non farà piacere neppure agli auturi del programma.

“Voglio levarmi dei sassolini dalla scarpa. Voglio rivelare la vera essenza di queste persone. Come uno spruzzo di peperoncino, voglio svelare dei piccoli segreti per fare capire meglio con chi abbiamo a che fare. Le scorrettezze che ha compiuto questo gruppo sono talmente tante, ma ne ho scelte cinque per limitarmi. Di tutto quello che dico ci sono testimoni, pronti a confermare. Non l’ho detto sull’isola perché se avessi denunciato le violazioni, lo Spirito dell’Isola ci avrebbe tolto il fuoco, penalizzando anche gli innocenti che non meritavano di non mangiare. Ciò che denuncio sono cose mai andate in onda”, ha premesso Lory.

La prima violazione riguarda due naufraghi che avrebbero mangiato di nascosto: “Luca è stato soprannominato dal gruppo chupa chupa, lecca lecca, è la persona più insopportabile dell’Isola. È viscido. In un’occasione, Nicolas ed Estefania non potevano mangiare la sera perché io non li avevo scelti nella prova ricompensa. Luca, che era diventato leader, è andato contro le regole, li ha fatti andare nel bosco, perché potessero mangiare di nascosto la loro porzione di riso. Perché ha fatto questa cosa scorretta? Per ingraziarsi il gruppo in cui voleva entrare. Ha dimostrato che non era un leader imparziale”.

Da questo racconto, segue una frecciata a Vaporidis: “Il giorno dopo, con la pancia piena, è venuto da me urlando: ‘Mi hai voluto punire, mi hai penalizzato, mi hai tolto il cibo dalla bocca perché volevi che io stessi male. Sei una persona scorretta e cattiva. Mi hai tolto la cena’. Avrei dovuto urlare io, sapendo che aveva la pancia piena e aveva mangiato la sua parte nel bosco. ‘Ma che falso sei?’ Che persona orrenda e scorretta. Ha detto che sono una buffona ma il buffone è lui, che ha mangiato di nascosto mentre Luca lo copriva. Nicolas è stato scorretto a livelli gravissimi. Ha messo tutti contro di me. È lui la vipera del gruppo”.

Altra scorrettezza: il caso Estefania

Dopo aver parlato di Vaporidis, la Del Santo se la prende anche con Estefania: “La ricompensa che grazie a Gennaro era spettata a me, Estefania, Gennaro e Marco era leggermente più ricca rispetto a quella ricevuta dagli altri naufraghi: c’erano due scatolette di verdura, un po’ di insalata e una carota in più. Lo Spirito dell’Isola diceva che non potevamo condividere, che saremmo stati puniti e ci avrebbero tolto il fuoco. Era vietato. In quel periodo, Estefania stava cercando di salire sul carro dell’altro gruppo. Così, ha regalato metà del nostro cibo a Edoardo e Nicolas. Le ho detto che era vietato e lei mi ha risposto: ‘Non me ne frega niente, faccio quello che voglio, secondo me bisogna condividere’. Loro non stavano morendo di fame, avevano la loro dispensa. È andata contro il regolamento. Così, è iniziata la sua cavalcata per andare nell’altro gruppo”.

Intanto sull’Isola i concorrenti rimasti si divertono. Di seguito un recente post del programma su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG