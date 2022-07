Dopo un momento di vita complicato, Sara Tommasi ha ritrovato la felicità e la stabilità andando a trasferirsi in Egitto in queste ore.

Si torna a parlare di Sara Tommasi e, per fortuna, in modo assolutamente positivo. Dopo un momento della sua vita in cui, per sua stessa ammissione, le cose non andavano bene e qualcuno se ne approfittava, eccola di nuovo felice e innamorata con tanto di progetti chiari per il futuro. La donna ha annunciato pure di essersi trasferita stabilmente in Egitto…

Sara Tommasi, in Egitto per amore

Sara Tommasi

Sara Tommasi ha annunciato di aver lasciato l’Italia. Il marito, Antonio Orso, ha dovuto cambiare Paese andando a lavorare in Egitto. Lei, come perfetta compagna, ha optato per seguirlo scegliendo una casa a Sharm El Sheikh.

Sui social, tante foto e post che, adesso, diventano più chiari. “Abbiamo deciso di acquistare casa nel Resort Domina Coral Bay, in un compound molto bello, addirittura con piscina privata, realizzando il nostro sogno di vivere al mare e con il sole 365 giorni all’anno”, ha spiegato la donna al Corriere dell’Umbria. “Naturalmente, di tanto in tanto, torneremo in Italia, perché abbiamo interessi da gestire. Ma in Egitto ipotizziamo una nuova vita a tutti gli effetti ma, soprattutto, goderci ancor più l’amore e la felicità che ci lega”.

E ancora: “Amo l’Italia ma ora ho bisogno di mare e sole e, soprattutto, di una vita più tranquilla e di relax!”.

Di seguito un recente post Instagram della Tommasi con tanto di foto relative ad un posto molto vicino alla nuova abitazione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG