La nota ttrice Cristiana Capotondi sarebbe in dolce attesa del primo bimbo a 42 anni. L’indiscrezione è diventata virale sul web.

La notizia di una gravidanza è sicuramente sempre una bella cosa da raccontare. In questo caso, però, meglio andarci cauti e non dare per certo l’indiscrezione che sta girando in queste ore. Infatti, second il settimanale ‘Diva e Donna’, Cristiana Capotondi starebbe aspettando il suo primo bambino a 42 anni dal compagno Andrea Pezzi.

Cristiana Capotondi presto mamma?

Cristiana Capotondi

Secondo quanto si apprende, ci sarebbe in arrivo un bimbo per Cristiana Capotondi. Pare che l’attrice, 42 anni, sia in attesa del primo figlio dal compagno Andrea Pezzi. L’indiscrezione, come anticipato, arriva dal settimanale ‘Diva e Donna’, che dedica la copertina alla presunta dolce attesa della donna con tanto di titolo: “Cristiana Capotondi mamma a 42 anni. Aspetta un figlio”.

Il condizionale, da parte nostra, è d’obbligo dato che non ci sono state ancora conferme ufficiali. La Capotondi e Pezzi fanno coppia dal 2006 e durante la loro relazione non sono mancati, come in tutte le coppie, momenti di alti e bassi, anche in intimità. I due, come ricordato anche dal settimanale, avevano pure vissuto un periodo di castità, una sfida che li ha uniti ancora di più.

Tornando al discorso della maternità, per la Capotondi non sarebbe la prima volta che si parla appunto di gravidanza. Già nel 2018, infatti, si fece largo la notizia di un bebè in arrivo. Una news che col tempo si rivelò essere non veritiera. Chissà se adesso è arrivato il momento giusto. Vedremo…

Di seguito la copertina di ‘Diva e Donna’ pubblicata dal settimanale stesso in un post Instagram:

