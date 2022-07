Il padre di Elon Musk, Errol, fa parlare di sé ammettendo di aver ricevuto una proposta per donare il suo seme.

Elon Musk, e in questo caso precisamente suo padre, continuano a far parlare di loro. Se nelle scorse giornate si era sparsa la notizia che che Errol Musk a 76 anni aveva avuto due figli dalla sua figliastra, ecco che i tabloid inglesi hanno deciso di proseguire sull’onda del momento raccontando un altro capitolo interessante della vita privata del padre del ricchissimo imprenditore a capo di Tesla.

Elon Musk, la proposta ricevuta da suo padre

Elon Musk

Ebbene sì, perché a far discutere non sono soltanto i due presunti figli segreti di Elon Musk, ma anche quelli “futuri”, in un certo senso, che potrebbero arrivare dal seme di suo padre. Sì, avete capito bene. Perché, come riportato dal Sun, media inglesi molto affermato, il padre dell’imprenditore avrebbe ricevuto una particolarissima proposta da parte di una clinica colombiana.

Da quanto si apprende, pare che ad Errol Musk sia stato proposto di donare il proprio sperma da parte di una clinica che si occupa di PMA, procreazione medica assistita.

“C’è una clinica che vuole che doni lo sperma per mettere incinta le donne colombiane di alta classe”, ha rivelato Errol al tabloid britannico. “Dicono: ‘Perché andare da Elon quando possono andare dalla persona che ha creato Elon?'”. Il racconto del 76enne poi è proseguito: “Perché no? L’unico scopo per cui siamo sulla Terra è riprodurci”.

Sui dettagli della proposta poi: “Non mi hanno offerto soldi. Ma mi hanno offerto viaggi di prima classe e sistemazioni in hotel a cinque stelle e tutto il resto”. Staremo a vedere se Musk Senior accetterà questa particolare proposta e quale sarà anche la reazione del figlio Elon. Certo è che in un modo o in un altro, si parla sempre di loro…

Riproduzione riservata © 2022 - DG