Valeria Marini ha parlato apertamente della sua vita, lavorativa e privata, svelando qualche aneddoto sulla sua storia d’amore.

Sembra essere assolutamente serena e felice Valeria Marini in questi ultimi mesi e lo racconta apertamente a Novella 2000. In una bella intervista, la showgirl ha svelato anche alcuni dettagli del suo rapporto di coppia con l’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi.

Valeria Marini e la storia con Eddy Siniscalchi

VALERIA MARINI

Nel corso dell’intervista, Valeria Marini ha approfondito appunto il tema della sua relazione con l’imprenditore di 20 anni più giovane. “Spero proprio che questa volta sia la volta buona, che sia quello giusto”. Parole a cui fanno seguito altre dichiarazioni sulla relazione con l’uomo che, solamente fino a poco tempo fa, era rimasta un po’ nell’ombra. “È un ragazzo molto per bene, la sua è una famiglia di avvocati, ma lui ha scelto di fare l’imprenditore, ha diverse società in diversi settori. È un gran lavoratore, si alza alle 6 del mattino per seguire i suoi affari”.

Poi, un passaggio più ironico e tipico della showgirl che fa riferimento al fisico del suo fidanzato ammettendo di averlo messo a stecchetto: “Prima era sovrappeso: l’ho messo a dieta, ginnastica, movimento e disciplina. Ha perso dieci chili in poche settimane e ora, anche fisicamente, è stellare”.

Adesso nel futuro della Marini c’è già in programma una nuova avventura. Infatti, la donna è pronta a lanciarsi nel programma tv Rai :Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti. Vedremo se ci sarà spazio anche per vedere più da vicino il suo Eddy, magari in tv tra il pubblico.

Di seguito un recente post Instagram della coppia:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG