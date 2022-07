Errore per Charlene di Monaco che ha incontrato il Papa in queste ore insieme al Principe Alberto ma ha infranto il protocollo.

Un incontro andato bene e che ha visto, in un certo senso, far tornare il sereno, almeno all’apparenza, tra il Principe Alberto di Monaco e sua moglie Charlene. Peccato che, durante l’udienza privata col Papa, qualcosa non sia andato esattamente secondo i piani. Infatti, pare che la donna non abbia del tutto rispettato il protocollo del Vaticano scegliendo un outfit… sbagliato.

Charlene di Monaco infrange protocollo nell’incontro col Papa

Charlene Wittstock

Dopo le ormai note tensioni in quel del Principato, sembra che tra Alberto e Charlene di Monaco possa essere tornato il sereno. Nonostante la serenità, anche il recente incontro con Papa Francesco ha riservato un piccolo momento di tensione.

La principessa, infatti, ricevuta dal Pontefice insieme a suo marito, Alberto II di Monaco, avrebbe violato il protocollo del Vaticano a causa di una scelta sbagliata nell’abbigliamento.

Come noto il Vaticano ha un protocollo molto rigido con delle strettissime regole di dress code e in questo caso sarebbero state violate. Le donne, infatti, dovrebbero indossare abiti lunghi, neri e con il collo alto. Anche le maniche dell’abito dovrebbero essere lunghe e, all’interno della sede, bisognerebbe anche indssare uno scialle. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda le figure come regine e principesse. nel loro caso c’è la regola dell’abito bianco.

Regole che, però, Charlene di Monaco avrebbe dimenticato o ignorato. Infatti, la donna si è presentata all’udienza di Papa Francesco con un abito, firmato Terrence Bray, di colore nero, con le spalle scoperte e scollo a barchetta, un vero e proprio errore di protocollo che, però, per fortuna, non ha comunque impedito che l’incontro andasse a buon fine.

Di seguito un post Instagram condiviso dalla pagina justines_royaltynews dove si possono vedere gli outfit scelti per l’incontro col Papa:

