Poche ore fa il post social per annunciare ai suoi fan la buona riuscita di un’operazione. Federico Fashion Style ha fatto preoccupare tutti ma ha subito tranquillizzato spiegando di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico per migliorare la sua autostima e il rapporto con il suo corpo. Ad ogni modo, sebbene le sue condizioni siano nella norma, il noto hairstylist non si è ancora ripreso del tutto e le recente storie su Instagram lo confermano. A prendersi la scena, però, anche un gesto molto dolce della sua piccola figlia Sophie Maelle che è presto diventato virale…

Federico Fashion Style dopo l’operazione: come sta e il gesto della figlia

Federico Lauri Fashion Style

A raccontare ai suoi fan quali siano stati gli interventi a cui si è sottoposto e come sta ad oggi, è stato lo stesso Federico Fashion Style con alcune storie Instagram.

“Io sto bene e ho fatto una cosa che mi ha fatto stare ancora più bene. Secondo me la chirurgia estetica se usata per piccolo cose o che ci danno veramente fastidio è importante”. E ancora: “Adesso un po’ di dolore ce l’ho ma tutto passerà. Ho deciso di fare questo intervento di liposuzione con addominoplastica. Ancora non ho visto tutto il lavoro, ho la guaina, ma ho intravisto solo una piccola parte e sono veramente soddisfatto. A due giorni dall’intervento sto andando abbastanza bene”.

Parlando ancora ai fan, Lauri, questo il vero cognome del noto hairstylist ha detto: “Se siete sicuri e volete sottoporvi ad un intervento chirurgico affidatevi a persone competenti, umane e delle quali potete fidarvi”.

Come anticipato, però, a prendersi la scena è stata anche la figlia del noto parrucchiere dei vip. Infatti, dopo il racconto fatto, l’uomo ha pubblicato un’altra storia che mostra la figlia Sophie Maelle mentre gli porta il caffè a letto. “Il mio buongiorno è speciale. La sua dolcezza”, ha scritto Lauri.

IN_Federico_Fashion_Style

Di seguito, invece, il post Instagram successivo all’intervento:

