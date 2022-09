Matilde Brandi mostra finalmente il volto del suo compagno con cui sta da qualche tempo. Sui social ecco il primo scatto ufficiale insieme…

Finalmente ecco svelato il volto del “compagno misterioso” di Matilde Brandi. Solamente un mese fa, la donna aveva mostrato una foto insieme al suo lui ma “censurandogli” di fatto il volto con un cuore. Adesso, invece, le cose sono decisamente cambiate e la showgirl ha deciso di uscire allo scoperto.

Matilde Brandi svela il volto del compagno

Matilde Brandi

Come anticopato, Matilde Brandi ha finalmente rivelato il volto del suo nuovo compagno. Sul social, la donna ha pubblicato le prime immagini insieme al fidanzato con cui era uscita allo scoperto, sempre via Instagram, a inizio agosto quando, in quell’occasione, aveva però nascosto il suo volto con una emoticon di un cuore.

Adesso, attraverso le sue storie Instagram, la Brandi, in occasione della festa a sorpresa organizzata nel suo appartamento romano per le figlie Sofia e Aurora, ha fatto vedere l’uomo che ha conquistato il suo amore.

La festa, occasione anche per salutare le ragazze avute nel 2006 dall’ex Marco Costantini, andranno a studiare negli USA, e così mamma Matilde, grazie anche alla complicità dell’amica Fabiola Sciabbarrasi, ha organizzato un party a sorpresa per salutarle.

Tra gli ospiti, come detto, ecco appunto anche il nuovo compagno che le ha fatto ritrovare la felicità e la serenità giusta per andare avanti.

Il fidanzato sembra essersi perfettamente integrato nella famiglia della Brandi e anche con le gemelle il rapporto pare armonioso.

IN_Matilde_Brandi

Questo, invece, un recente post Instagram della donna:

