Francesca Cipriani ha messo una deadline alla data delle sue nozze. Dopo l’annuncio ecco fissato, più o meno, un limite massimo per il “sì”.

Francesca Cipriani ha annunciato che si sposerà molto presto. La data è stata scelta a grandi linee e la conferma è arrivata in queste ore dai social. La modella, volto noto della tv tra ospitate e reality, ha annunciato a tutti i fan che dirà presto “sì” al suo Alessandro Rossi.

Francesca Cipriani svela la data del matrimonio

Francesca Cipriani

Matrimonio in vista per Francesca Cipriani che, dopo la proposta di nozze ricevuta all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha annunciato su Instagram che il giorno delle nozze è ormai imminente. La donna ha pubblicato una foto in cui bacia il promesso sposo Alessandro Rossi svelando qualche dettaglio in più sulla data del fatidico “sì”.

Per il momento la modella ha preferito mantenere il riserbo sulla data precisa delle nozze ma ha affermato che sicuramente sarà entro l’anno. Il matrimonio, quindi, si farà entro il 2022.

Molto probabile quindi che negli ultimi quattro mesi dell’anno arriveranno grosse sorprese.

I preparativi, è inevitabile, supponiamo siano già iniziati con l’ex gieffina che sta facendo tutto con riservatezza.

In una recente intervista al settimanale Nuovo, la 37enne si era lasciata scappare alcuni dettagli relativi alle nozze e a quel giorno. In particolare sul ricevimento con la scelta di offrire a tutti gli invitati una cena a base di specialità italiane di varie regioni.

Entrambi gli sposi amano la buona cucina e siamo sicuri non faranno mancare grande qualità a tutti gli invitati nel loro grande giorno.

Di seguito il post Instagram della modella e volto noto della tv italiana:

