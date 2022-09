Fedez e Chiara Ferragni sono partiti per Portofino, dove hanno deciso di festeggiare il loro quarto anniversario di nozze.

Per il loro quarto anniversario di nozze Chiara Ferragni e Fedez hanno optato per una romantica cena presso Castello Brown, una delle location più romantiche e suggestive di Portofino. Le foto del tavolo della coppia – circondato da una cascata di rose bianche e candele accese – ha fatto il pieno di like sui social.

Chiara Ferragni e Fedez a Portofino per l’anniversario

Ancora una volta Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto Portofino per una delle loro occasioni speciali (in questo caso il loro quarto anniversario di matrimonio). La coppia ha cenato in uno dei posti più esclusivi del luogo, con una vista spettacolare sull’antico borgo e scorci romantici dovuti alla natura e all’eleganza della location. Non è dato sapere quanto i due abbiano speso per la cena d’anniversario, ma in tanti tra i loro fan sono curiosi di saperne di più.

Durante i festeggiamenti per il loro anniversario Fedez ha sfoggiato un completo molto classico, mentre Chiara Ferragni ha indossato calze a rete, gonna nera e un micro top incrociato. I due si sono dedicati dei messaggi romantici sui social e sono partiti alla volta di Portofino senza i due figli, Leone e Vittoria, che dopo le vacanze insieme a loro a Ibiza sono rimasti a casa con i nonni.

