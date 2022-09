Fedez e Chiara Ferragni, delirio d’amore per il quarto anniversario di matrimonio. Le dediche social sono emozionanti da far vibrare il cuore.

Era il 1 settembre del 2018 quando Fedez e Chiara Ferragni, in quel di Noto, si dichiaravano amore eterno. Una promessa fin qui mantenuta e che nel giorno del quarto anniversari li vede di nuovo protagonisti di messaggi romantici e strappalacrime. Sui social, i due si sono scambiati alcune parole davvero emozionanti da far vibrare il cuore…

Fedez e Chiara Ferragni: le dediche per l’anniversario

Come detto, Fedez e Chiara Ferragni si sono scambiati alcuni messaggi molto innamorati per festeggiare, anche pubblicamente, il giorno del loro quarto anniversario. Ad iniziare il tutto è stato il rapper: “4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase ‘nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia’ è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai”.

E ancora: “Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry”.

Non si è fatta attendere anche la risposta dell’imprenditrice digitale: “Felice anniversario amore mio. Quattro anni da coppia sposata e sei insieme come coppia. Non c’è nessun altro con cui preferirei passare questa vita, nel bene e nel male. Ti amo, sempre e per sempre”, ha scritto dolcemente anche la Ferragni.

I 14 milioni di seguaci del cantante e i quasi 28 della donna hanno poi fatto da cornice perfetta al quadretto d’amore con tantissimi commenti d’affetto e una valanga di like.

