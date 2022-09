Nathan Falco Briatore sta seguendo le orme del padre e a soli 12 anni ha reso noto di essere Ceo della sua prima società.

Nathan Falco Briatore ha scritto nella sua biografia sui social di essere “CEO of Billionaire Bears nft”. Il piccolo di casa Briatore sta dunque seguendo le orme del padre nel campo dell’imprenditoria e per chi si chiede di cosa tratti la sua società, la risposta arriva prontamente dal sito di Billionaire Bears Nft.

“Billionaire Bears mira a essere una comunità esclusiva di NFT (gli NFT sono dei token crittografati, ndr) e un hotspot per affari e connessioni. Billionaire Bears ti dà accesso a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro!”, si legge sul sito in questione.

Nathan Falco Briatore: la prima società a 12 anni

Flavio Briatore non ha mai fatto segreto di sognare che un giorno sia suo figlio Nathan Falco a prendere in mano le redini del suo impero, e infatti sembra che il piccolo di casa Briatore sia già sulla buona strada per seguire le orme del padre. Sui social di Nathan, 12 anni, è scritto che sarebbe Ceo di Billionaire Bears Nft, una comunità esclusiva che in buona parte svolge le sue azioni sul Metaverso (lo spazio virtuale sviluppato da Facebook). Nathan Falco è l’unico figlio che Briatore ha avuto insieme all’ex moglie Elisabetta Gregoraci, e entrambi sono rimasti a lui molto legati dopo la loro separazione.

