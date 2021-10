Il metaverso è il nuovo concetto che vuole concretizzare Facebook, e che solo pochissimi sono a conoscenza. Ecco il significato e di cosa si tratta.

Il metaverso è un concetto tecnologico che integra al proprio interno tanti elementi hi-tech, dalla realtà virtuale ai social network, passando per il live streaming e i giochi online. Pare che molte società top stiano investendo su questa tecnologia, in particolare Facebook, per il quale sta investendo milioni di dollari. Metaverso, quindi, è il corrispettivo tecnologico del multiverso, comune nel mondo dei fumetti, dove tutto deve confluire in una cosa sola. Nel caso del Metaverso parliamo di tante tecnologie, in particolare via Internet, che confluiscono nella vita reale di tutti i giorni. Scopriamo cosa significa.

Origine : dal mondo della tecnologia.

: dal mondo della tecnologia. Quando si usa : per indicare una particolare tecnologia immersiva.

: per indicare una particolare tecnologia immersiva. Lingua : italiano (tradotto).

: italiano (tradotto). Diffusione: globale.

Cos’è il metaverso: il significato

Il film Matrix ci raccontava di come esistesse un mondo che era al di là della nostra percezione, anche se molti segnali potevano farci credere che esistesse. Ma solo quando si vede con i propri occhi, una volta liberati dalla prigione in cui si vive, si può raggiungere una nuova consapevolezza. Allo stesso modo il concetto di metaverso, che deriva dal latino “meta”, che significa “con“, “dopo” e “verso”, che significa “volgere“, ha l’obiettivo di creare un mondo virtuale che è il facsimile di quello reale, che coinvolge appieno le persone. Il termine è stato coniato dallo scrittore cyberpunk Neal Stephenson nel suo libro del 1992 Snow Crash, dove le persone erano rappresentate virtualmente con un avatar.

Le premesse sono quindi che tra qualche anno cambierà radicalmente il nostro modo di vivere, di socializzare e di collaborare, grazie ad alcuni strumenti che saranno sviluppati che ci faranno vivere un’esperienza immersiva a 360° gradi. Probabilmente saranno creati degli occhiali che permetteranno di “entrare” in questo metaverso.

Esempi d’uso

